政Whats噏：附和楊岳橋「金句」　劉頴匡獄中更精彩？

公民黨(公文袋)前議員楊岳橋(AY)過往因失言而成日被嘲笑，尤其是以「呢個案底令佢哋人生變得更加精彩」嚟形容被判入獄嘅年輕人，更為社運界所「傳誦」。已被還押近半年嘅前「民間集會團隊」召集人劉頴匡，佢嘅女朋友近日都抽AY水，話劉可能喺獄中有另類嘅「更精彩」喎。

劉頴匡嘅女朋友喺社交平台貼文，話劉係文科出身，2012年拔尖入讀中大中文系，但後後搞社運就無讀落去，日前就幫劉報讀公開大學嘅「語言與翻譯榮譽文學士」課程，等劉喺獄中可以增值，唔好虛耗光陰喎，又話若果刑期最終太長，仲有望讀埋碩士先出返嚟，都可能係另類嘅「更精彩」。

其實，AY同劉因參與去年民主派35+初選，涉違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，兩人依家喺荔枝角收押所還押。劉早前曾問AY「人生夠精彩未」，AY仲以爆粗回應。勢估唔到，劉嘅女朋友又抽多次AY水。話時話，劉另涉嫌喺前年7月1日衝擊立法會，被控參與暴動罪。唔通佢女朋友都打定輸數？

官司纏身，劉嘅女友為幫佢申請法援，摷佢啲銀行月結單嚟睇結果有大發現！話說還押前劉嘅戶口得$7.82 ，但後來因以前寫落嘅歌有版權費收，6月嘅戶口結餘多咗三舊幾水，劉份身家一下子就翻滾咗50倍。之但係劉報讀公大課程，學費要3萬幾喎，要畀多99倍呀!