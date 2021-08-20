假難民虛耗資源破壞治安　一年狂燒公帑逾12億

假難民滯港多年來帶來種種問題，既浪費公帑資源，亦嚴重威脅本地治安，加上不時有案件發現他們利用免遣返聲請機制留港打黑工，變相濫用政府提供的福利。過去7個財政年度已使用的公帑高達60億元，本年度更動用12.7億處理有關工作，及至港府早前更為在港免遣返聲請人提供免費接種疫苗，做法等同狂燒公帑。

保安局預計，2021/22年度將用12.7億元處理免遣返聲請及相關工作，較上年度上升超過2.6億元，增幅逾25%。當中「公費法律支援」項目增幅接近八成，由上年度的1億元，增至1.8億元；而「人道援助」項目，本年度預算更超過7億元，較上一年度增加32%。

假難民濫用免遣返聲請機制逗留本港，遺禍社會，他們不但從事黑工，搶走本地工人飯碗，更無惡不作，涉及販毒、傷人、藏武及打劫等罪案，無日無之，甚至是協助黑社會作奸犯科，持續影響本港治安。

據政府統計，去年本港總體罪案為63,232宗，同期有934名免遣返聲請人士被捕，較前年的657人上升42%，多涉及店舖盜竊、雜項盜竊及嚴重毒品等案件。自入境處於2009年底經改善的行政機制實施起至本年6月，在入境處完成審核的23,759宗聲請中，獲確立的酷刑／免遣返聲請共272宗；而截至今年6月30日，尚待審核的免遣返聲請則有1,546宗。