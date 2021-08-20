政Whats噏：議員斥箭嘴車如公路炸彈　政府解決之道：加多一架！

公路上開車往往危機四伏，而提示司機前方有道路工程，須及早轉線改道嘅工程箭嘴車，則經常引致交通意外而落得「公路炸彈」嘅惡名。今日(20日)立法會交通事務委員會嘅會議當中，議員田北辰(田二少)就工程箭嘴車嘅問題，提問有關當局到底有冇針對工程箭嘴車嘅新技術以防意外？誰知政府代表嘅回應實在出人意表，話解決方法就係加多架工程箭嘴車喎！

話說會上討論到如何避免道路工程所引致嘅意外，路政署副署長吳偉強話鑑於好多涉及工程箭嘴車嘅意外，都係佢哋嘅箭嘴車畀其他車輛撞，所以佢哋係有應對嘅方案，譬如會考慮到工程箭嘴車嘅擺位，究竟係咪只得一架箭嘴車呢？其實仲可以遠少少，搵多一架箭嘴車去幫手囉！

吳偉強講到呢度，可能見與會嘅一眾議員都出現「黑人問號」，於是急忙補充話好多時嘅意外，係由於車輛轉彎前未必能察覺前面就有架工程箭嘴車，所以佢哋會喺一啲彎位嘅路段，遠少少再擺多一架箭嘴車以作提示咁話，吳又指駕駛人士都有責任依照道路嘅限速去行車。

委員會主席易志明就回應話，交通意外雙方都有責任，但佢提到外國嘅道路工程，擺雪糕筒通常擺得好遠，唔似得香港擺得咁短囉。田二少都好同意易嘅講法，話外國會老遠就放雪糕筒提醒司機，又勸政府真係要正視問題，唔可以由得個炸彈擺喺馬路。

講起道路工程，議員都關注到路面嘅平坦程度，田二少話龍翔道凹凸不平，向來為駕駛人士所詬病，但路政署一直係小修小補，就好似補衫咁，東一塊，西一塊，補完仲衰過未補之前！佢質問政府有無維修道路嘅標準，同埋有無巡邏車定期去檢查路面。

吳就解釋話繁忙嘅路段，署方只可趁住夜晚做維修，但工程唔可以做得太夜以免擾人清夢，加上擔心會導致深夜塞車，故此通常都係進行局部或小範圍嘅維修。田二少話估唔到署方維修道路都可以有諸多抵賴嘅藉口，又問政府可否研究啲速乾物料，唔好每次修路都要等兩三日之後先至畀人用。