觀塘工廈派對房間涉違規營業　負責人被捕14客收告票

觀塘警區特遣隊聯同東九龍總區機動部隊，昨晚（20日）約8時展開代號「勇爵」反罪惡行動，突擊搜查觀塘區內7間派對房間，發現其中一間位於偉業街172號一工廈的派對房間懷疑正在違規營業；當場拘捕一名姓楊(32歲)男負責人，他涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），已被扣查。

與此同時，該派對房間內14名顧客，包括5男9女(40至61歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），被警員發出定額罰款告票。另外，由於他們均未能出示「安心出行」記錄，遭在場警員發出口頭警告。

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）訂明，派對房間進行營業，顧客及員工必須完成接種第一劑2019冠狀病毒病疫苗。另外，處所負責人亦應確保顧客在進入處所時，用手機應用程式掃描「安心出行」二維碼。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。