東方日報A1：多區三無大廈　拆閘成災

多幢「三無大廈」近月發生大門鐵閘離奇被拆事件，大廈如無掩雞籠，疑有南亞居民為方便招呼朋友將閘拆走。東網巡查多個舊區，發現舊樓閘門被拆情況普遍，單在荃灣川龍街已有逾四分三舊樓鐵閘被拆或損毀；深水埗鴨寮街附近亦逾半數舊樓有此情況，保安形同虛設。街坊恐大廈淪南亞竇招賊，地區人士則直指疫情令經濟下滑，不排除有鳳樓「門常開」吸客，促警方加強巡邏打擊不法之徒。而政府為該類無業主立案法團、無居民組織及無管理公司的三無大廈提供的政策作用有限，議員促認真檢視。

「落街買啲嘢，見到半個閘畀人拆走咗！」其中居於土瓜灣一幢三無大廈的陳小姐（化名），憶述早前發生拆閘事件時既無奈又憤慨，她稱當日回家時鐵閘仍安然無恙，惟深夜再下樓時半個閘門消失不見，就安裝在鐵閘的信箱及信件亦不翼而飛，翌日更有郵差詢問她如何派信，令她十分無奈。

陳慨嘆，自從該大廈有單位被疑似鳳樓進駐後，出入的陌生人增多，她懷疑有人為方便接客，趁夜深人靜時拆走閘門，而自從鐵閘消失後，更多閒雜人等出入大廈，在梯間見到煙頭，甚至有「收數」人士上樓貼街招，令她擔憂不已。有街坊指過往住馬頭角道一帶時，有單位是南亞人居住，他們朋友眾多，且不愛帶備鎖匙，因此把地下大閘拆走，目的為方便朋友進出；有街坊亦指，安裝大廈閘門不足一周就被人拆走，前後安裝三扇鐵閘都被人拆走，最後只有無奈搬走。

事件令舊樓居民深感憂慮，亦恐大廈鐵閘被拆後淪南亞竇，烏煙瘴氣，治安堪憂。

事實上，該區過去亦曾發生過假難民毀鐵閘的事件，麟祥街一幢三無大廈的鐵閘，於2016年被一名持行街紙的巴基斯坦籍男子用力搖晃，及以螺絲批將鎖頭撬毀等方式毀壞，目的疑為方便出入。作案過程被大廈其他住戶安裝的針孔攝錄機拍下並且報警，該名巴漢最終被捕。

記者日前亦巡視油麻地、旺角、深水埗及荃灣一帶舊樓，發覺無閘情況普遍。其中鴨寮街附近超過20幢三無大廈沒有鐵閘，單計鴨寮街已有三分二舊樓鐵閘被拆或遭破壞，只要有鳳樓的舊樓都能夠出入自如；荃灣川龍街近30幢舊樓，近20幢無鐵閘或受損毀；佐敦道有按摩店樓下的大廈鐵閘，鎖頭被人惡意破壞以致不能上鎖。

三無大廈治安問題為人詬病，政府於2011年推出「居民聯絡大使計劃」，招募三無大廈業主或租客成為「聯絡大使」，協助政府部門聯絡居民，處理樓宇管理問題，及籌組業主立案法團，惟計劃成效有限，聯絡大使數目僅佔全港30年樓齡或以上的三無大廈約28%。

九龍城區居民聯會社區幹事林博指，過往不時聽聞舊樓鐵閘被拆，而疫情令經濟轉差，區內多了陌生人出入，有人為方便樓上鳳樓生意而拆走鐵閘，已要求警方加強巡邏及打擊罪惡，過往曾透過「龍城計劃」協助舊樓居民安裝閉路電視監察，惟現時因私隱理由暫停，促民政事務總署等部門協助舊樓成立法團或資助安裝合資格鐵閘加強保安，長遠希望加快舊樓重建，徹底解決三無大廈問題。

議員陳恒鑌直斥拆閘行為可惡，坦言舊樓大閘常被人堵塞匙孔及惡意破壞，促請警方重點執法打擊。他又指政府推行的聯絡大使計劃作用有限，建議聘用管理公司集體管理一整條街道或區域的舊樓，提升保安及效率。

民政事務總署發言人指，該署於2011年推出「大廈管理專業顧問服務計劃」及「居民聯絡大使計劃」，前者涉及開支共1.7億元，並於去年12月結束；目前約有3,800幢樓齡30年或以上三無大廈，當中約1,080幢成功招募居民聯絡大使。

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