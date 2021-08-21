Dr.東：喝水能助降血壓　宜日飲至少2升

飲水不但可幫助人體排毒，更有助降低血壓。家庭醫生朱偉星解釋，飲水與控制血壓息息相關，因水分可降低血液濃度，減輕腎臟負擔，而人類一日會自然流失約1.2至1.5升水分，建議市民每日飲用最少2升水。

朱偉星指，腎是其中一個調控血壓的主要器官，用來排走身體廢物。假如血液濃度過高，增加血壓會令腎臟產生負擔，而腎臟運作吃力，則會分泌神經緊張素令血管收緊，導致血壓上升，形成惡性循環。他提到，夏天出汗較多，血管液體不足，亦令心臟較操勞。

夏天不少室內處所均會將冷氣溫度調低，市民出入室內外時會經歷很大溫差。朱指，由高溫地方一下子轉到低溫地方，有機會令血壓增加。他解釋，表皮皮膚血管猶如水管，高溫時會張開，低溫時會收縮，如果本來開啟的水管大部分突然間關閉，壓力便隨之上升。但他強調，此情況通常於人體感到「極端溫差」才出現，或患者本身有心腦血管病，才會令血壓急升。

既然水分對維持血壓平穩重要，如何確保自己飲到充足的水量？朱分析，飲水量須平衡每日失去的水量，包括大小便。假設一個人每次小便流失約200毫升水分，一日去6次便失去1200至1500毫升的水分，加上流汗及呼吸均會流失水分，故市民每日最少應飲用2升水，即相當於約8杯水。

他提醒，身體感到缺水時，會在腦內產生口渴訊號，屆時缺水量可能已達5%，故他不鼓勵感到口渴才喝水，而是要定時提醒自己飲用足夠的水分，假如對清水感抗拒，亦可喝湯、淡茶來代替。

他亦提到，患者在家中量血壓時指數通常會較低，建議患者可在剛起床或洗完澡，最放鬆的時候量度，亦可嘗試放工回家坐15分鐘後量度，以測試在壓力及放鬆情況下的血壓指數差異。

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