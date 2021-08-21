尖沙咀區3場所涉犯禁　負責人被控14男女罰款

警方尖沙咀分區雜項調查隊聯同食物環境衞生署，昨晚(20日)巡查區內多間食肆、酒吧及夜總會，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。

行動中，執法人員發現一間位於天文台圍的食肆及一間位於諾士佛臺的酒吧負責人，並沒有確保場內3名女子及1名男子(21至55歲)，使用手機掃描「安心出行」的二維碼。兩名分別40歲及23歲的男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），執法人員遂向他們發出定額罰款通知書。

其後，執法人員亦發現一間位於漆咸道南的食肆容許食客超過規定人數6人一枱，負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），執法人員將檢控一名42歲男負責人。食肆內6男2女顧客(31至51歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員遂向相關違例人士發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。