雷霆21：灣仔3酒吧及餐飲場所違規　1負責人被控28客罰5千元

警方港島總區反三合會行動組、灣仔警區反三合會行動組、灣仔警區特別職務隊、灣仔分區牌照組聯同機動部隊，昨晚(20日)於區內展開代號為「雷霆21」、「五角」及「松塔」的反罪惡行動，打擊區內違法罪行及針對區內領有酒牌的場所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。

行動中，警方發現謝斐道9號地庫的一間酒吧內，一名47歲男顧客沒有按《預防及控制疾病》（規定及指示）（業務及場所）（第599F章）的要求注射疫苗。警員向該名顧客發出定額罰款通知書。

巡查期間，警員亦於軒尼詩道499號永光商業大廈，發現一所樓上餐飲場所的部分顧客沒有按《預防及控制疾病》（規定及指示）（業務及場所）（第599F章）的要求掃描安心出行碼，警員遂向該8名男子及8名女子(18至61)歲，發出定額罰款通知書。

另外，警員於盧押道23號地下一所餐飲場所，發現場所沒有按《預防及控制疾病》（規定及指示）（業務及場所）（第599F章）的要求於凌晨2時後關閉並繼續營運，警員遂向酒吧內的11名男子及12名女子(30至55歲)，發出定額罰款通知書。該處所39歲男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員將作出檢控。警員巡經盧押道時亦發現4名人士未有佩戴口罩，違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），遂向該4名人士發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。