機管局強制特定群組員工打針　陳肇始：健康理由不打針須調職

香港機場管理局8月1日起已要求所有進入禁區的機場員工必須完成接種疫苗，或定期檢測，但由於近日出現一宗涉及國泰航空貴賓室員工的確診個案，機管局昨(20日)宣布特定群組機場員工包括航空公司職員將必須接種疫苗，不得以無染疫檢測結果證明取代，醫療豁免亦不獲接納。食物及衞生局局長陳肇始今早(21日)在電台節目表示，香港疫情雖然較穩定，但海外疫情嚴峻，機場員工與旅客會有接觸，屬於高風險，指機管局的要求是深思熟慮。

陳提到，雖然轉機旅客不會進入本港社區，但在機場會與員工有接觸，局方會與運輸及房屋局及機管局商討，會否對轉機旅客作更嚴謹的規範。她又指，新規定下醫療豁免亦不獲接納，如員工因健康理由不能打針，可以調往其他工作崗位。被問到政府會否將機管局的做法擴展至其他行業或公務員，陳表示要視乎工作性質，亦要因應不同風險程度處理，但她認同本港應要達致高接種率令社會復常。

至於香港不再和新加坡就雙邊「旅遊氣泡」作進一步討論，她解釋如要落實氣泡，雙方疫情要相若，而現時商務及經濟發展局與新加坡有共識，加上防控策略有不同，因此不再討論旅遊氣泡。她又透露，據她所知現時本港沒有與其他地方商討旅遊氣泡。

近日荷里活女星妮歌潔曼(Nicole Kidman)獲豁免檢疫來港拍攝劇集，令人質疑防疫有漏洞，陳表示，《預防及控制疾病條例》已經清楚列明，政務司司長可以因應本港經濟運作、日常生活和政府事務等，評估風險後，豁免某些類別人士檢疫。她強調豁免檢疫有嚴謹的附帶條件，如果相關人士違反條件，會被立即被取消豁免資格並送往檢疫，亦會受法律制裁。