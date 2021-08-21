修例禁電子煙情況膠著　學者批評有議員存心阻撓

政府於2019年提出的修訂《吸煙(公眾衞生)條例》草案，建議全面禁止另類煙草產品，但至今立法程序仍然膠着。香港吸煙與健康委員會委員、香港大學護理學院副教授王文炳今早(21日)在電台節目批評，有部分人士和立法會議員，不斷利用未經證實的論據阻撓法例，甚至公然代表煙草商，要求只規管加熱煙，令健康政策被一小部分利益者騎劫。

王表示，根據香港大學今年一項調查顯示，有三分二市民支持全禁另類煙草產品，即使在吸煙人士當中，亦有4成人支持全禁，但現時仍有部分人士和立法會議員卻不斷阻撓法例，實「令人遺憾」，並提到中國包括香港，於2006年加入世界衞生組織的《煙草控制框架公約》，根據公約，煙草行業不應該被允許參與制訂控煙政策。

煙草公司聲稱另類煙草產品對身體的傷害更少，甚至可以用以戒煙。王文炳表示，所有煙草產品都是有害的，有愈來愈多研究發現，電子煙和加熱煙同樣會產生很多有害物質，甚至有傳統煙草不會產生的有害物質，而引致相關疾病。另一方面，另類煙草產品者同時亦有吸食傳統煙，對尼古丁更加上癮同時又吸入更多有害物質，更難戒煙。

王提到，香港在管制另類煙草產品的政策明顯比其他亞洲國家更為落後，如新加坡、泰國、澳門等。他又警告，另類煙草產品包裝時尚，多種口味，容易入手，明顯是針對年輕人市場，雖加熱煙在2017年才興起，但目前已有大約7500中學生曾使用，數目非常驚人，並提到部分沒有全禁另類煙草產品的國家，例如美國，青少年電子煙及加熱煙的使用已經失控，反問「難道我們要步這些地方後塵」。