政府擬下周公布打針外傭來港安排 業界指8000人準備就緒

港府早前因應熔斷機制，禁止菲律賓及印尼航班來港，導致本港現「工人荒」，消息指，政府最快於下周內公布外傭來港工作的新安排，包括確認外傭在原居地疫苗接種的真確性，以及計劃安排外傭集中在一至兩間酒店接受檢疫。

食物及衞生局局長陳肇始今日(21日)表示，有關商討進展良好，會盡快公布細節，惟菲律賓及印尼等外傭輸出國，都屬於疫情「高風險國家」，重申外傭來港仍要遵照港府檢疫規定，完成21日酒店檢疫期，而當局計劃將來港外傭集中在特定酒店進行檢疫。

香港僱傭公會主席陳東風引述菲律賓駐港總領事館，指當地疫苗接種紀錄大致符合港府要求。目前約有7,000至8,000名外傭取得簽證，當中逾半數打完2針疫苗，待政府公布後便可來港，部分人更在去年已獲聘用，並申請簽證來港，現已等待多時。

對於安排抵港外傭集中指定酒店檢疫，陳認為，指定酒店將為房價300至500港元的中下價酒店，惟該類酒店平均只有300至500間房，若要接待逾7,000名外傭，恐需要一段長時間才能消化，建議當局開放更多檢疫酒店供外傭檢疫期間入住。