林正財轟港府對醫療規劃短視　冀修例紓緩公營人手短缺

本港公營醫護人手長期短缺，港府早前向立法會提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，擬允許非本地培訓的港人醫生，毋須通過執業資格考試，可在港取得正式醫生資格。行政會議成員林正財今(21日)出席論壇表示，面對醫生人手不足，政府欠缺長遠的醫療規劃，坦言「好失望，做得好差」 ，又指修例並非解決醫療問題的靈丹妙藥，但這是第一步。

林表示，當局以往資金不足，便推「肥雞餐」及減少學額，批評是十分短視的政策，「用年年計、年年清嘅視野做公共政策，我認為絕對不應該。」故今次修例需要重新檢視本港所需醫生數量、需投放的資源。

至於本港需要多少醫生，他指自己過去有參與研究，但相關研究是視乎基數，即利用現存的醫療服務去推算，但本港醫療系統每日更新及改善，如果利用錯誤的基數去推測，便會失算，從而影響醫療水平。

他強調，醫療水平的數量及質量同樣重要，雖然當局起初提及修例時，不少人的着眼點會放在醫生的質量，但亦不要忘記數量的重要。對病人而言，如果輪候時間長，即使醫療水平高，亦並不是真正的醫療水平。林正財指，社會大眾不應把兩者放在對立層面，增量不一定降低醫生質素，討論過程不應忘記平衡。