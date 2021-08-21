兒童事務委員會無實權成效差　調查指逾半市民聽都未聽過

關注學童發展權利聯席(關學聯)今日(21日)發布《大眾接觸「兒童權利」及改善「兒童參與」諮詢問卷調查報告》，結果顯示，近70%受訪者從未參與過有關兒童權利的教育活動、逾半受訪者表示不知道香港有兒童事務委員會。聯席認為，政府在2018年中成立兒童事務委員會，惟運作多年，仍有超過一半的受訪者不知道有其存在，值得檢討其宣傳策略和工作的成效。

關學聯於本月5至13日成功收回179份裝上問卷，受訪者近80%是成年人，約20%為18歲以下。結果顯示，63.1%受訪者表示曾經從社福機構得知有關兒童權利的資訊，其次則是從家人或朋友，佔38%，學校或工作環境分別僅得19%及8.9%。另外，有67.6%受訪者表示從未參與過有關兒童權利的教育活動，亦有53.1%受訪者表示不知道香港有兒童事務委員會。

關學聯表示，兒童事務委員會並不是法定機構，缺乏推動兒童政策、獨立調查和處理投訴

的權力，又指委員會成員雖有多個政府部門和專業人士組成，但缺乏兒童及家長代表擔任委員，而且沒有設立相關團體直接諮詢的機制，令委員會欠缺代表性也沒有體現及尊重兒童參與，建議設立法定具實權的獨立兒童事務委員會，並加入兒童或家長代表作為委員參與其中。