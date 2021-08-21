首半年錄1655宗單車意外　急升42%　嚴重個案大多無戴頭盔

不少市民喜以單車消遣或代步，但涉及單車的意外數字亦相應上升。今年首兩季涉及單車的意外有1,655宗，較去年同期上升42%，當中有291宗是致命及嚴重受傷，較去年同期急升109%，警方將繼續以執法行動及宣傳交通安全資訊，減少單車意外。

交通總部道路安全課總督察陳嘉揚指，大多意外發生在新界南及新界北，在291宗致命及嚴重受傷個案中，有84%是沒有佩戴頭盔，在5宗的死亡個案中，有4宗是頭部嚴重受傷；70%是「一人致炒」意外；涉及送外賣的單車意外則佔5.4%，佔7宗。

為針對單車意外，警方在今年首7個月進行了3,762次執法行動，較去年增加逾1倍，其中在7及8月，警方在全港進行4日名為「朝陽」的執法行動，打擊單車及可移動工具違例情況，行動中拘捕了20人，發出1,254張傳票、24次口頭警告及459張涉及在行人路踩單車等等。

陳續指，使用單車與汽車一樣，需「專注、忍讓及守法」，以及時刻注意路面情況，警方除繼續以執法外，還會透過不同方式宣傳道路安全知識，包括道路安全巴士及向市民派發紀念品等。