壹傳媒涉違地契　未在限期前交還大樓　1900萬退款凍過水

《蘋果日報》今年6月24日停刊，壹傳媒亦於本月9日刊發通告，在不承認曾違反租賃的情況下，其附屬公司已向香港科技園公司提出退還將軍澳工業邨壹傳媒大樓的地皮。根據租賃，香港科技園可於2021年9月17日或之前接納退租通知。消息人士指，根據相關租契，若科技園接納，壹傳媒將可獲退逾1,900萬港元地價，惟科技園較早前指壹傳媒違反地契，已啟動收回地皮的程序，即使現時壹傳媒主動退還地皮，或無法獲得退款。

根據租契文件，「蘋果日報印刷有限公司」於1999年5月25日，與「香港工業邨公司」(香港科技園公司前身)，訂立駿盈街8號租契，即現時的《蘋果日報》大樓。蘋果支付了5,374萬港元地價，租約期由1995年10月24日至2047年6月27日。

根據相關租契，《蘋果》可於租約屆滿前通知科技園退還地皮，倘獲接納，科技園會退還部分地價，而租契相關適用的方程式，科技園應退還未使用年期80%的地價，再扣減10%，即逾1,900萬港元。

惟壹傳媒早前涉沒按照地契規定，將《蘋果日報》位於將軍澳工業邨的部分用地租予「力高顧問有限公司」，黎智英及兩名高層被控欺詐罪。而負責管理本港3個工業邨的香港科技園公司，於《蘋果日報》出版最後一份實體報紙前一日(6月23日)發聲明，指蘋果日報印刷有限公司在將軍澳工業邨的運作涉及「多項違規行為」，已按照契約條款，發出「違反契約條款通知」，啟動重收程序。

由於涉及「多項違規行為」在先，壹傳媒現時即使主動退還地皮，或無法獲得退款，而根據租賃，香港科技園可於2021年9月17日或之前接納退租通知，倘獲接納，會與科技園就租賃的應付代價進行磋商。據消息指，科技園董事會需開會商議接納與否，惟暫時未進行會議。而香港科技園公司回覆則表示，由於事件將會進入法律程序，不會就事件作進一步評論。