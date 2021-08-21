佯裝水電工入屋維修掠財36萬　無業男涉22案終落網

今年4月至8月期間，九龍城、深水埗、旺角、油麻地、沙田、屯門以及荃灣，一共發生22宗犯案手法相同的爆竊案，賊人主要針對一些「三無」唐樓，即無閉路電視、無鐵閘、無保安員的舊式樓宇，並向獨居的受害人落手，訛稱進入單位進行水管或電線檢查，其後大肆搜掠。

九龍城警區刑事調查隊刑事支援隊主管童俊凌督察表示，賊人身穿便服獨自犯案，並無攜帶背包及工作證。事主為確保家電裝置穩定，誤信賊人讓他入內。賊人其後假裝檢查，趁受害人不留意時，迅速偷取單位財物，然後不發一言逃走。受害人回神過後，始發現財物已被偷去。

九龍城警區刑事調查隊聯同西九龍總區刑事情報組，經翻查各個案發大廈附近一帶的閉路電視，鎖定一名無固定住處的男子，並於昨日(20日)在深水埗一幢住宅大廈將其拘捕，並檢獲一批失物，包括約3000港元現金、1張八達通卡等。

經初步調查，該名報稱無業的45歲男子，涉嫌「入屋犯法」罪被捕，相信他至少牽涉全港22宗同類型的爆竊案，被盜財物包括現金、八達通卡、銀包、手機及珠寶等，總值約36萬港元，受害人包括11男11女(25至92歲)，其中17人為65歲以上。

警方呼籲各位市民，遇到有人陌生人提出入屋要求，務必核實對方身份，同時避免在住所存放大量現金，以防不法之徒有機可乘。