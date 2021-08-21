北區3間便利店收假「大牛」　元朗警區拘捕3人

警方偵破一宗偽鈔案，消息指，一名中年男子前日(19日)持一疊500港元鈔票，分別到元朗及天水圍3間連鎖便利店增值電子支付工具，期間疑夾雜多張真假鈔票，令便利店職員未能即時發現假鈔。直至職員其後點算鈔票時，才發現受騙收到假「大牛」。

公司昨（20日）得悉至少3間店舖中招，收到16張偽鈔，遂報警處理。據了解，警方接報後拘捕至少3名涉案人士，懷疑他們與便利店行使偽鈔案有關。案件交由元朗警區刑事調查隊跟進，3人仍被扣留調查。行動中檢獲的偽鈔顏色較淺，防偽金屬線的位置及右上角的圖案與真鈔不同，警方正追查偽鈔的來源。

根據金管局網頁，2018系列香港鈔票有6項防偽特徵，其中包括真鈔鈔票具有明顯的凹凸手感，右上角動感圖案的閃亮圓環會隨輕微傾斜鈔票而轉動。開窗式金屬線上的閃亮圓環會隨著鈔票轉動。而防偽金屬線在背光環境下會變成一條不間斷的黑色粗紋，右邊鈔票號碼旁設高透光水印，並則以紫荊花為主題，背光可見花、葉、花蕾及銀碼數字。而分別位於正面右下角、背面左下角的單色圖案在紫外光下會呈現兩種熒光顏色；背光則可見兩面的圖案拼合成銀碼數字。