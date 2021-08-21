何詩蓓到兒時教堂分享 寄語年輕人堅持總有得着

港隊運動員在東京奧運中奪得歷史佳績，成為市民的驕傲及榜樣。連取兩面銀牌的游泳運動員何詩蓓回港後出席大大小小的活動，趕及在明日(22日)遠赴意大利那不勒斯參加國際游泳聯賽前，在今日(21日)回到兒時常去的聖瑪加利大堂舉行分享會，勉勵其他年輕人遇到困難時不要輕言放棄。

何詩蓓在分享會上與一眾小朋友玩遊戲，其後更為得獎者頒上如她一樣的銀牌，亦與小朋友合唱。何詩蓓分享時再次感謝市民在奧運期間為港隊打氣，她指賽前並無預料可以成為凝聚大家的力量。她希望在奧運後，仍可繼續挑戰及突破自己，並享受每次比賽。

何詩蓓的游泳生涯並非一帆風順，她認為面對難關時，不要看成是自己的最大恐懼，應細分成一個又一個的目標，繼而逐個擊破。例如她也曾經想放棄游泳，但她很清楚自己的目標，亦認為不要和其他人比較，應想辦法善用及發揮獨有的才能。何勉勵大家不要輕言放棄，即使努力不一定有收穫，但堅持下去總有得着。

另外，何詩蓓憶述年幼時習泳，只是為學懂求生技能，亦曾覺得游泳很沉悶。直到後來發覺自己游泳成績不俗，才逐漸不太討厭游泳。她提及在美國就讀大學時，當地的訓練講求團隊士氣及氣氛，即使有時萌生放棄的念頭，身邊總有人支持她，令她變得真正熱愛游泳。