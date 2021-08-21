政Whats噏：梁家傑承認公民黨選舉路已盡　反問是否要解散

隨着《港區國安法》實施，泛民主派陣營分崩離析。去到呢個地步，公民黨(公文袋)主席梁家傑坦承該黨嘅選舉路已盡，冇需要再參政。但又死撐話唔會「自摺」政黨，反問如今境況係咪代表要摺呢？其實答案都顯而易見，一個絕迹政壇嘅政黨等如名存實亡，摺唔摺埋都冇咩分別喇。

梁家傑今日(21日)出席一個青年峰會，以「變革香港」為題討論香港未來路向。至於公文袋自身又有咩未來路向呢？被問到後國安法時代，香港社會係咪仲需要公文袋，梁家傑話進入議會只係其中一個手段，雖然黨內議會路行盡，但希望覓路同行，積極構建喺公民社會嘅新空間喎。

話說早前因為參與「35+」初選，被控違反《港區國安法》嘅公文袋前成員楊岳橋、郭家麒、譚文豪同埋李予信唔單止宣布退黨，仲苦口婆心咁建議解散公文袋，直言該黨已經完成歷史任務，喺立法會已經冇參政空間。其實梁家傑仲使乜問其他人係咪要摺黨啊，呢啲聲音一早已經存在喇。

望落公文袋近乎土崩瓦解，人大常委會喺上年11月通過有關本港議員資格決定，港府隨即宣布取消4名泛民議員資格，當中3位同屬公文袋，包括時任議員楊岳橋、郭榮鏗同埋郭家麒。其後公文袋嘅退黨潮簡直係停唔落嚟，直至近月喺大批區議員辭職時，都有唔少人同時宣布退出公文袋，呢1年退出公文袋嘅人數至少有30多人。唔單止係咁，黨內財政方面亦陷困境，黨內嘅執行委員會成員上年坦言未來需要設法開源節流，甚至考慮租出黨內辦公室部分地方添。

即使梁家傑已經顧唔掂政黨形勢，仲愈講愈遠，分析最近唔同嘅社會議題，佢提到「取締」《蘋果日報》等事件，都係由上而下嘅方式推行，政府並冇同市民溝通，亦冇嘗試贏取民心，質疑係造成移民潮嘅原因。佢認為任何變革都應該保留由下而上、反覆討論嘅核心價值。不過，佢又提到警方國安處舉報熱線嘅成立係鼓勵市民「篤灰」，至今已經收到數以萬計嘅舉報，話佢依家講嘢要「戴十個頭盔」喎。