大埔中心道路工程封路釀大塞車　路政署收投訴叫停

大埔中心一帶向來是區內交通命脈，有多條巴士線途經往返港九。該路段原定今日展開路面重鋪工程，須連續封路維修約30小時。惟工程嚴重癱瘓交通，大批市民向路政署投訴，該工程最終須暫停。

大埔區議員劉勇威今在Facebook表示，該路面重鋪工程位於昌運中心對出，即安慈路及安祥路交界十字路口。工程原定今早10時起封閉至昨日下午4時，共封路30小時。惟工程部門收到大量投訴，終決定取消。封路設施約今午時開始移除，逐步恢復行車。

受工程影響，大埔中心一帶今早出現嚴重塞車，街坊怨聲載道。有街坊指在巴士上「塞咗個幾鐘」；亦有居民批評，當局事前無做足通知，「塞咗勁耐都出唔到大埔！一係大肆宣傳講定先，現時大失預算」。不過有市民則支持工程，指該路段每日有大量重型車輛駛經，有必要定期妥善維修。

劉勇威指，該處道路使用量極高，以往維修都只是封路數小時，僅夠時間平整路面，因此很快又變成爛路。他指，是次工程本來封路30小時，可重鋪石屎，增加耐用度。惟現時工程叫停，有待當局再定解決方案。