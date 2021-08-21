沙田食肆違禁令 負責人及食客等8人遭票控

警方沙田分區雜項調查隊及機動部隊人員，聯同食物環境衞生署，今日(21日)傍晚6時半，巡查石門安群街3號京瑞廣場地下一食肆，發現場內有2張餐桌分隔距離不足1.5米、3名員工未有依例進行檢測或接種疫苗、4名食客未有留下手寫資料或使用「安心出行」、負責人亦違反相關營業規定。經初步調查後，執法人員向他們發出定額罰款通知書。

根據食環署的初步評估，該食肆因違反營業規定被降級為A類餐廳，並將於明天開始至下月4日期間在傍晚6時後禁止營業。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。