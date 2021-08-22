環保署引入便攜式聲學相機　「拍攝」噪音提升效率

噪音問題令人困擾，惟環保署在處理噪音投訴時，往往會因爲環境複雜而難以確定噪音的來源位置，加大調查難度。根據環境保護署遞交立法會的文件顯示，2018年至2020年的三年期間巡查4千多次，僅有86次成功檢控，署方最近引入便攜式「聲學相機」，可透過拍照「看見」噪音的問題所在，提升噪音監理及執法的效率。

立法會環境事務委員會將於下周一（23日）開會，討論改善公眾地方及住用處所的噪音問題。根據環保署遞交立法會的文件指出，在18年至20年期間，環保署就叫賣噪音共進行4,150次巡查，與相關部門進行38次聯合行動，以及作出86次成功檢控，當中包括14次對店舖董事的檢控，共罰款44萬港元。

針對噪音問題，環保署最近已加強善用創新科技協助調查，包括引入便攜式「聲學相機」。調查人員只要像平時拍照一樣將「聲學相機」對向懷疑是聲源的位置，該儀器就可量度鏡頭範圍內不同噪音源的噪音水平，並可即時以不同顏色呈現屏幕上，讓調查人員可「看見」噪音的問題所在，大大提升調查人員尋找噪音來源的效率及掌握執法時機。

以某個案為例，環保署人員在調查有關工商處所的噪音投訴時，發現投訴人住所的窗戶面向多座大廈的通風系統。由於調查人員並無發現某一噪音源的噪音特別響亮，因此未能即時確定投訴所涉噪音的來源位置。調查人員隨即使用「聲學相機」，看見屏幕上其中一間餐廳的通風系統排氣口位置顯示較高噪音水平的顏色，從而鎖定該噪音源，並在進一步的調查中確定投訴所涉噪音來自該通風系統。

此外，環保署最近亦支持香港應用科技研究院聯同兩所本港大學申請，並獲得創新及科技基金撥款研發人工智能噪音監控辨識系統，初步應用於監察建築工程使用機動設備的噪音情況，期望將來發展能適用於一般環境噪音的辨識和監察工作，例如透過監察樓宇設備的運作噪音，自動根據噪音特徵辨識損壞摩打或機件故障的噪音後，讓有關物業管理公司適時安排設施維修保養，減少因機器故障產生不必要的噪音滋擾，從而提升噪音監理及執法的效率。