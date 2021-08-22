警破上水及大埔4賭檔　兩日拘56男女

警方新界北總區刑事部，一連兩日(19及20日)，突擊搜查大埔富善街56號、靖遠街45號、懷仁街1號及上水新運路168號4個單位，分別搗破3個非法麻雀賭檔及一個非法賭檔。

行動中，警方拘捕4名男負責人及1名女負責人(18至62歲)，涉嫌「經營賭博場所」；另外，25名男子、22名女子及4名內地女子(25至76歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

該5名負責人已被控以一項「經營賭博場所」罪，案件將於本月31日、9月1日及9月2日在粉嶺裁判法院提堂；此外，案中18名男子、15名女子、3名內地女子已被控以一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於本月31日、9月1日及9月2日在粉嶺裁判法院提堂。此外，7名男子、7名女子及一名內地女子已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。

警方在行動中，檢獲13張麻雀枱、26副麻雀、兩張百家樂賭枱，約18,000港元賭款及面值約16萬元的籌碼。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。