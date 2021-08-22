東方日報A1：執笠逾月拖糧無天理　蘋果員工追薪追到死

《蘋果日報》自6月停刊後，有逾800名員工至今未獲發薪金，前日（20日）一名申索人在勞資審裁處追薪期間疑不適送往伊利沙伯醫院，搶救情況一度危殆，延至晚上不治，成為《蘋果》追薪事件中首宗悲劇。據了解，他近日曾接種新冠疫苗，衞生署表示會將個案交予新冠疫苗臨床事件評估專家委員會評估。事實上連日至少有38名前員工入稟勞資審裁處追討薪金、有薪假期及飯錢等，總金額達到約875萬元。有工會指事件令人悲哀，質疑壹傳媒仍有資金運作，但一直未有用於支付員工薪金，讓一班前員工無了期等待。

伊利沙伯醫院發言人表示，一名43歲男病人前日下午因為心臟停頓被送院急救，其後在深切治療部留醫，惟病人情況持續惡化，延至前日晚上離世。發言人未有透露病人接種疫苗詳情，僅稱一般而言，如求診病人曾經接種新冠疫苗，並發生屬於接種疫苗的嚴重或非預期異常事件類別，醫護人員會按機制向衞生署呈報。衞生署的專家委員會會進行審議，包括進行因果關係評估。衞生署表示已接獲相關報告，會按現有機制跟進，並將個案交予新冠疫苗臨床事件評估專家委員會評估。

據了解，該名事主為譚家倫。據法庭文件所示，他早前入稟向蘋果日報印刷有限公司申索逾8.3萬元，當中包括29,945元欠薪、23,956元代通知金、12,961元有薪年假、14,849元年終獎金、984元有薪假期及655元超時工作薪金。事發當日，譚原應在上午9時15分到達法庭，但他未有到場，與其同案進行申索的前同事向法官表示，由於譚有要務在身因此會稍為遲到。

譚最終在當日早上約11時到達法庭，在等候期間曾稱自己出現腹痛，其後暈倒在地，一度沒有心跳及呼吸。救護員到場為其急救，並由救護車送院救治。譚的前同事透露，他在近日曾接種新冠疫苗。

自本月18日開始，已有38名曾任職蘋果日報印刷有限公司的職員，入稟勞審處追討工資、飯錢，年終酬金，以及有薪年假等。本月18日的14名前員工共追討約450萬元、19日的12人則共申索約300萬元、20日的12人涉約125萬元，連日合共38人的申索款項已達到約875萬元。

對於有蘋果員工未及追討薪金便突然去世，勞工顧問委員會勞方委員鄧家彪指，事件令人感到悲哀，認為即使他們的老闆、壹傳媒黎智英在囚，但員工仍應受法律保障。他指，並非壹傳媒旗下全部戶口均被凍結，而且亦有派出資方代表出席勞審處，質疑壹傳媒仍有資金運作，但一直未有用於支付員工薪金。

鄧家彪續指，一般只要確認欠薪後，有員工申請法援入稟高等法院清盤，成功獲得入稟狀即可申請破欠基金，省卻員工透過勞審處追討的時間，但前提是需資方簽署「無力支薪聲明」，而壹傳媒亦一直未有盡早進行相關程序，令員工無了期等待。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：