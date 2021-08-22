中環街市活化保育耗時逾3年　首階段明試業　11月正式開放

逾80年歷史、位於中環核心區域的中環街市耗資逾5億港元及經歷超過3年，終完成首階段復修及保育工作，包括約8成的營運空間、面向皇后大道中及位處中庭的休憩空間以及其他無障礙公共設施，將於明日（23日）中午12時30分試業，並於今年11月正式開放；至於第2階段則爭取最快於明年第2季開放，望打造建築成新舊交融的新地標。

市區重建局總監（規劃及設計）區俊豪指，中環街市復修難度及保育幅度高，街市保留面向租庇利街及域多利皇后街的外牆立面、中庭、主樓梯、6組不同類型的攤檔，展示昔日肉檔的肉枱和掛肉鐵桿、魚檔的儲水箱作展覽，以及柱網結構風格的主要建築特徵元素，改造2樓中環購物廊，引進24小時行人通道。

他又指，場地設計融入保育元素，工程團體參照原有批盪的顏色、石粒的種類和粗幼，調製相近物料，以傳統洗刷和打磨批盪的手法，重現主樓梯傳統「上海批盪」的面貌。

市區重建局行政總監韋志成今（22日）於網誌中指出，活化後的中環街市亦引入各類型的初創企業、本地品牌，當中包括初創咖啡店Chart coffee，創辦人之一Wilson表示，其咖啡店是運用人工智能（AI），整合了他們炒豆、烘焙和沖煮咖啡手法等數據，希望能與「中環人」分享其理念和用創新科技，找出最適合自己和喜歡的咖啡。

至於街市第2期復修工程，將包括重新設計面向德輔道中的外牆新立面，而營運重點將致力推廣STEAM教育。至於新立面的大樓部分，將會加入通往各層的扶手電梯，預計相關工程將於明年第3季完成。

政府於2009年將中環街市交予市區重建局進行保育活化，至2017年市建局開始為中環街市進行復修及保育，並在今年2月將營運合約批予華懋集團。