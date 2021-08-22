妮歌潔曼免檢疫來港　學者批不公道促公開更多資料

全球新冠肺炎疫情反覆，澳洲更一度疫情反彈，惟奧斯卡金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)日前從澳洲悉尼獲豁免檢疫入境本港工作之餘，更被拍到外出購物，令人質疑豁免人士造成防疫漏洞。有學者質疑，政府讓「西方有名氣的人有特權」可免疫檢來港是「不公道」，除了有機會造成防疫缺口外，亦會令外界擔心香港在邊境防疫上的政策，甚至有機會影響通關。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，政府對於是次事件所提供予公眾的內容並不充足，僅稱「重要的經濟活動」實難以服眾，批評「一套戲啫，係咪重要到可以有特權」，認為事件反映政府「崇洋媚外」，讓外國有名氣的人享有特權，但「對住自己人就只識得欺負」。

陳又認為，免檢疫的5人必須進行多次檢測，而政府亦應詳細公開批准相關人士豁免檢疫的原因，提到事件除了在港引起關注外，國際上亦有不少媒體報道，若事件解釋得不到位，有機會令其他地區與香港商量經濟往來，或是舉行國際活動時有顧慮，更甚或會影響香港的通關日程。

商務及經濟發展局局長邱騰華早前曾表示，為協助推廣本港電影行業，當局向製作團隊5人批出豁免檢疫方便拍攝，但不代表獲豁免人士可以「通街走」。他指有關人士必須完成接種疫苗，到埗時及留港期間要多次檢測，亦要提交日程，逗留在指定地點，有例外的外出要事先提交行程，以便當局監察檢測。邱重申，暫時不見有關豁免人士有違反安排。