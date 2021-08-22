團體辦「家庭為先」研討會　指互相了解尊重社會就能變好

亞洲區家庭研究聯盟在6月連續2日舉辦網上大型研討會，以「家庭為先」(family first)作為主題，邀請多位著名講者參與，有來自11個國家地區、約730人報名，經兩輪甄選後有8隊參與，其中社會服務聯會，以及香港仔坊會都獲獎。

亞洲區家庭研究聯盟主席朱楊珀瑜今日(22日)於電台節目表示，是次網上大型研討會參與人數較以往實體研討會約400人多，形容是令人鼓舞，又指多項研究說明，如果以家庭為最基本的社會單位，各個家庭成員都能夠好好溝通、合作及了解，社會就會變好。她認為，家庭成員要有多一份了解和尊重，而不是只著重個人，就能一併改善多方面的問題，包括健康問題，以及如何看待社會事件等。

得獎的社聯社會房屋共享計劃項目總監何俊傑表示，社會房屋共享計劃為有需要的家庭，提供可負擔房屋之餘，亦透過每月聚會等，由社工提供互動服務及支援。他指，以往很多劏房戶都比較孤立無援，但搬到共享房屋後，租金較便宜，家庭財政壓力減輕，而居住環境改善，亦令家庭爭拗減少。

香港仔坊會社會服務總監黃心怡則指，坊會舉辦活動，刻意安排不同年齡層的參加者走在一起，讓他們擁有共同目標，合作完成不同的項目，雖然參加者在過程中會有爭拗，但經社工協調後，會學習欣賞對方，甚至會在活動後建立長久的友誼，並將經驗帶回自身的家庭。