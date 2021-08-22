調查指兒童打針家長分歧大　主因是對疫苗效果存疑

東九龍居民委員會在7月份進行網上問卷調查，收集黃大仙居民，對3歲以上小童接種疫苗的意見，調查接獲501份有效回覆，並參照結果歸納出意見。調查結果顯示家長對兒童接種疫苗的正反意見只為「五五比」，反映出社會上對兒童接種疫苗仍存有頗大的分歧，相信主因是市民對疫苗的效果存疑及宣傳教育不足所致，團體今日(22日)到政府總部請願，要求政府審慎落實12歲以下兒童接種疫苗計劃。

是次調查於7月19日至7月29日進行，為期11天，共收集了501份有效問卷，問卷將受訪者子女年齡分為三組，分別為3至5歲、6至8歲、9至11歲，以仔細了解不同年齡學童家長對子女是否接種疫苗有否差別。其中3至5歲兒童的家長佔26.5%；6至8歲兒童的家長佔33.5%；其餘為9至11歲兒童的家長，佔40%。

調查結果顯示，3至5歲組別中，認為不會安排子女接種疫苗的家長有87名，而認為會安排子女接種的家長則有46名，多於接近一倍差距。6至8歲學童家長則兩者數目一樣；9至11 歲童家長會安排接種的稍微佔多數，反映學童年齡較小的家長在接種問題上較為謹慎。

委員會表示，大部分家長無論會否讓子女接種疫苗，均對疫苗的臨床數據不足感到困惑，而市民對疫苗接種計劃的信任度不足，導致政府在推廣接種疫苗時面臨信心挑戰，建議公開更多數據，包括所有接種者在接種疫苗後的不良反應案例及當中所佔比例；藥廠臨床試驗預計年幼接種者的不良反應，以及對年幼接種者保護率數據。