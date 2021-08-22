下調接種年齡至3至5歲兒童　孔繁毅：待研究數據後再作決定

政府「谷針」行動或再次升級！本港新冠疫苗的接種年齡下限早前降至12歲，至於現時可否進一步降低，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今早(22日)出席電視節目時表示，現正等待復必泰或科興藥廠回覆，提供有關兒童接種疫苗的第3期臨床數據後再作決定。至於就近期外傭接種完成後方可來港的爭議，他認為即使外傭接種完成後仍需接受監察和隔離。對於本港市民是否需要接種第3劑疫苗，他指出目前研究集中在免疫系統受影響的人士，因他們的抗體水平較低，故或需要在短期內接種加強劑。

對於進一步降低接種疫苗的年齡下限，讓兒童也可接種疫苗，孔繁毅表示待復必泰或科興藥廠提供關於兒童接種疫苗的第3期臨床數據後，專家委員會將會作出檢視，以決定是否擴展至安排3至5歲兒童接種疫苗。不過，由於兒童的免疫發展不及青少年般完全，他估計兒童接種後患心肌炎的機率，可能較青年組別低。

至於港府近日計劃讓菲律賓及印尼外傭，在當地完成接種新後來港工作，孔繁毅則認為若此安排落實後，外傭抵港仍需要接受監察和隔離，並且需要做病毒檢測，以確認最近是否有受感染，以及檢驗有否帶抗體。

問及本港市民是否需要接種第三劑疫苗，孔繁毅指出，目前研究會集中在免疫系統受影響的人士，例如曾接受移植或化療、正服用生物製劑的長期病患者等人士，因此類人士即使接種兩劑疫苗後，抗體水平或許仍然處於較低水平，故需要在短期內接種加強劑。專家將會研究透過不同注射方法，例如肌肉注射和皮裏注射的效果等，不過由於第2劑疫苗已算是加強劑，相信接種第3劑後的反應會較第2劑少，具體情況有待臨床研究確認。

此外，他表示正研究「溝針」效果，即接種復必泰及科興各1劑，初步結果顯示「溝針」產生針對Alpha變種病毒及未變種病毒的中和抗體水平，不及接種2劑復必泰。他又說，接種2劑復必泰後，再接種科興疫苗亦有加強作用，相信第3針的副作用不會比第2針大。