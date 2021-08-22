子女吸食電子煙等難察覺　近90%家長認同全面禁止另類煙

近年吸食電子煙及加熱煙(另類煙)成為最新潮流，引起家長擔憂年輕子女吸食危害健康。有團體早前進行1項調查，以了解家長的吸煙習慣及對另類煙的認識，結果顯示有74%受訪家長表示，另類煙會容易吸引年輕人使用；有40%人認為難以察覺子女有吸食；另有87%受訪者認同政府應全面禁止電子煙及加熱煙。團體期望立法會可在休會前通過有關修訂法例，落實全面禁止所有吸煙產品，避免更多青少年接觸。

家庭與學校合作事宜委員會及全港18區家長教師會，在上月27日至本月7日以網上問卷形式，訪問了1,742名有在學子女的家長；當中約有17%家長表示曾經或現為吸煙人士。

調查中有94%受訪家長表示沒有吸食過另類煙；但有84%人則對另類煙有認識或部分認識，其中，他們對電子煙的認知較加熱煙多。

此外，調查顯示74%受訪者認為，另類煙容易吸引年輕人使用；亦有65%人擔心子女會因另類煙而養成吸煙習慣；另有40%家長認為難以發現子女使用另類煙。而調查中的絕大部分受訪者，即87%家長均同意應全面禁止所有另類煙。