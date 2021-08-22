目擊者指：的哥驚魂未定坐在車內着鞋　被市民喝斥落車

大埔廣福道發生嚴重車禍，現場豎立起交通黑點的警告牌。網上流傳片段攝下劫後情況，當時的士揚起一陣白煙，由於現場傷者眾多，一片混亂，馬路上有市民不知所措，不斷左右張望。未幾，有人回過神來，留意到涉事的士車底有人被困，立即衝上營救，有人一度舉手號召：「多啲人呀！唔該！」

附近約20名市民聞聲響應，分站在的士各處，倒數3聲合力將的士移開，繼而目睹底下傷者鮮血淋漓的慘況，當中懷疑亦包括被撞傷的孕婦，有人忍不住激動，當場失聲落淚。

由於天氣炎熱，在場市民為免傷者受陽光暴曬，不斷詢問旁人取來雨傘，為他們撐傘遮擋。雖然情況危急，但各人亦不忘細心，大聲提醒不可移動傷者，或者胡亂觸碰他們的身體，避免影響救援或「好心做壞事」，令他們的傷勢加劇。

據目擊者馮先生指出，當時好多市民過馬路，他指的士事發前在燈位前，擬抽頭企圖爬頭及衝燈，越過前車時失事衝上安全島。意外後，馮先生大叫幫手救人，一眾市民一擁而上包圍的士，各人分工合作，有人打開的士車門，發現的士司機反應緩慢，疑受驚後來不及反應，當時他正在穿着鞋子。有市民着司機落車：「我哋救緊人，你仲着鞋！」

馮先生續指，現場死亡男子身旁有大量血漬，在地上仍有多名傷者，因不清楚他們會否有骨折，故不敢輕舉妄動，但被的士壓住的傷者，就希望盡快將他們救出。