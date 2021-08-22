香港教育同行陣線解散　曾擺街站反對《港區國安法》

繼教育界最大工會香港教育專業人員協會(教協)於本月11日宣布解散後，另一個教育界工會昨解散！於反對修訂《逃犯條例》示威期間成立的「香港教育同行陣線」昨日(21日)宣布，其特別大會表決通過解散。該工會曾於去年5月擺設街站反對《港區國安法》，又於同年8月去信教育局局長楊潤雄，要求撤回通識科教科書政治審查及刪改等。

該工會表示，已於7月24 舉行特別會員大會並表決通過解散。根據會章，該會資產將於清算所有負債後平分予所有正式會員，會員需要檢查並回覆電郵，並須填寫表格以處理相關手續。

香港教育同行陣線在2020年1月成立，表示希望關注疫情下教師被解僱的情況，以及普教中與通識科等議題，同年5月稱約有1000名註冊教師登記成為會員。

該工會於去年5月25日《港區國安法》實施前，該工會曾於荃灣路德圍擺設街站，向途人派發傳單，反對《港區國安法》。其教師代表指出教育界近期面對不同壓力，包括制訂在即的「港版國安法」，以及近日考試及評核局取消中學文憑試歷史科卷試題風波等，批評政府當局「帶政治入校園」。

而在同年8月，該工會又聯同其他教育團體，向教育局局長楊潤雄發公開信，要求教育局撤回通識科教科書政治審查及刪改，以及公開通識科教科書「專業諮詢服務」審核準則。