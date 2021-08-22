中產呻樓價高促加快覓地建屋　政府指會加快建屋速度

房屋係本港深層次矛盾，一直未解決。有市民今(22日)《施政報告》公眾諮詢中表示香港樓價昂貴，中產亦難以負擔，又認為政府應加快發展土地建屋。特首林鄭月娥回應指，需要多管齊下以追趕時間方式覓地，包括填海及發展邊陲濕地緩衝區等，政府亦會壓縮規劃、收地及建屋程序。

有中產市民反映即使協助子女繳付首期，惟以他們的收入而言亦難以負擔供款，希望政府加快土地供應；亦有市民認為政府應增加熟地供應，如加快華富邨重建計劃。深水埗區工商聯絡委員會主席黃權威表示，現時輪候市民同認為上樓時間遙遙無期，建議政府訂立上樓年期，並為無法上樓市民提供補貼，讓他們生活得更開心，同時亦可伸延至中產層級人士。亦有市民認為有關發展土地及增加房屋的議題涉太多持份者，建議政府考慮作為召集人成立平台，讓各界人士互相了解。

另外，有市民指年輕人在國民身份認同方面較薄弱，欠缺國歌國旗法的認識，關注可否在《施政報告》中將國民教育範疇納入必修科。他又認為年輕人缺乏向上流機會，關注政府可否在河套地區作科技發展。

林鄭表示，香港已發展土地佔27%，認為有發展空間。至於法定郊野公園佔46%土地，在疫情下不少市民都會到公園，故不太願意開發郊野公園，故近年房屋土地政策是多管制下，如以《收回土地條例》收地、填海、土地共享等，政府已覓得未來10年用以興建31萬公屋房屋單位的土地，大概涉330公頃建屋用地，現時需要加快建屋速度。

房屋政策方面，她指已訂立未來房屋土地供應比例是7比3，滿足市民未能置業需要。在置業階梯方面，不單有居屋及綠置居，亦要追趕時間，未來透過「明日大嶼」發展，釋放私人發展商農地，發展邊陲濕地緩衝區等。她強調香港有足夠土地，同意整個建屋程序需要壓縮。

在青年上流方面，她指上任時提出為青年創造「三業三政」條件，他們即使沒有進入政府體制，亦可透過青年自薦計劃加入委員會表達意見，現時已有逾100位青年加入各個委員會。她又稱，非常希望青年停港發展，但認為既然面對大灣區無理由放過機會，大灣區青年就業或創業計劃都可為青年提供更多發展機遇。