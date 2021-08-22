般咸道官立小學獲評法定古蹟　防空洞傅科擺最罕見

西營盤的般咸道官立小學在1941年落成。今年七月被列為法定古蹟。(黃偉綸網誌)

約80年歷史的戰前建築般咸道官立小學，上月獲評為法定古蹟。發展局局長黃偉綸表示，保育歷史建築不能單靠政府投入資源，社會各持份者，包括私人歷史建築業主及廣大市民須攜手合作，加強社會整體對歷史建築保育的認知和重視，傳承予下一代。

黃偉綸今(22日)在網誌分享，該校舍建於1940年至1941年，前身是羅富國師範學院，為本港首間全日制師範學院。日治期間，學院關閉，被日本憲兵用作總部，及至1946年重開。學院1962年遷往沙宣道，般咸道校舍由香港中文大學聯合書院使用，直至1971年書院遷往沙田。1973年完成翻新工程後，校舍交還當時已易名的羅富國教育學院作分校，直至學院1997年併入香港教育學院並遷往大埔新校舍。自2000年1月起，該歷史建築一直為般咸道官立小學校舍。

古物古蹟辦事處執行秘書蕭麗娟介紹，校舍主樓樓高三層，以混凝土建造，另建有地庫；建築呈E字形布局，中間部分狹長，兩端各有附翼，左右對稱。主樓設計是典型現代流線型風格建築，多用曲線及橫線，着重功能，極少裝飾。建築物最富特色的是面向般咸道的弧形外牆連中央旋轉樓梯，而主樓內的木門、木或鋼框窗戶及其小五金、意大利批盪作飾面的水泥階磚，以至木地板，均為具歷史價值的建築構件，保存良好。

黃偉綸稱，般咸道校舍一直用作教育用途。現時主樓外牆正門入口仍隱約看到昔日「羅富國師範學院」英文名稱的痕迹。最值得注意的是，主樓興建時，地庫設有兩個防空洞，各有氣閘，亦可作逃生出口之用；現已用作圖書館和活動室。這種防空洞的設計在香港現存的歷史建築中頗為罕見。

另外，羅富國校友會前會長馮源介紹學校另一個歷史印記。他說，以法國物理學家Jean Bernard Léon Foucault命名的傅科擺（Foucault Pendulum）是學校興建時安裝的天文裝置，以證明地球自轉。傅科擺從自旋轉樓梯頂部吊下，現時仍保存妥善。