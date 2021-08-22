疫下網課學童沉迷網絡　家長尋求方法助解癮

受疫情影響，不少實體課程亦轉為網上教學，令小朋友長期使用電子產品。有家長今日(22日)出席一個工作坊時坦言，子女機不離手已成習慣，希望有方法解除他們對網絡的沉迷。

有慈善團體聯同工會今早舉辦「暑期親子Art Jamming及兒童電子產品沉迷對策工作坊」，希望透過藝術繪畫活動，讓家長與小朋友親子互動，現場亦有小童劍擊表演。

參與活動的家長蔡太表示，因疫情學校進行網上教學，長期來說對小朋友的眼睛及身體構成影響，幸好其女兒只將電子產品用作學習用途，並沒有沉迷。另一位參與活動的張太表示，其兒子放學及補習後亦機不離手，勸告無效後張太亦只能無奈沒收手機。他們均認為親子活動亦有助紓緩「網癮」。

出席活動的有前議員陳婉嫻認為活動具豐富意義，有助家長子女溝通，建立良好家庭。她又建議政府應舉辦不同活動，同時翻新社區會堂的殘舊設施。她舉例指，現時身處的社區會堂便沒有歌唱設備，如需要舉辦於音樂有關的活動便須另覓場地，故認為應設有多元化的設備，可讓更多市民參與活動。