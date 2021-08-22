僅8%院舍長者接種新冠疫苗　業界人士料因家屬顧慮較多

新冠肺炎疫苗接種率偏低，港府近日不斷軟硬兼施谷針，要求院舍員工等多個行業職員打針，否則要自費作定期檢測。社會福利署今（22日）表示，目前約有70%院舍員工已接種最少1劑疫苗，而院友則只有約8%。有業界人士估計，長者接種率低，關鍵在於其家屬顧慮較多。

社會福利署表示，截至本月13日，分別有1,931位及325位院友及員工，參與外展安排並已注射最少1劑疫苗。社署亦已提供最新專家建議，呼籲院舍鼓勵打針，並安排新一輪外展計劃，以便到診註冊醫生為他們接種內地研發的科興疫苗。

若有院友打算接種由內地及德國研發的復必泰疫苗，院舍則可安排他們於覆診時諮詢醫護人員，並提供適切協助，以安排他們盡快預約及前往24間社區疫苗接種中心打針。社署指，上述各項安排均順利，亦無接獲院舍求助。

安老服務協會主席陳志育向傳媒表示，長者接種率仍處於低水平，但不少長者稍欠危機感，且其家屬仍有顧慮，相信未來仍難以「谷起」接種率。他又指，協會早前推出疫苗接種鼓勵計劃，截至上周已有逾3,000人登記個人抽獎；而團體獎亦有200多間接種率達85%的院舍參加，形容數目不少。