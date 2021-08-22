港大研究指靜脈注射新冠疫苗或致心肌炎　建議傳統肌肉注射

政府調低疫苗接種年齡後，出現多宗12至15歲青少年接種後出現心肌炎的情況，惟疫苗與心肌炎的關係依然未明。香港大學微生物學系一項最新研究顯示，靜脈注射mRNA疫苗，比標準的肌肉注射途徑更容易導致心肌炎，因此建議注射前先短暫抽吸注射器，確保針頭沒有意外置於靜脈之中，減低接種者患上心肌炎的機會。

港大研究團隊用小鼠實驗，對比標準肌肉注射和靜脈注射的結果。結果顯示，接受靜脈注射的小鼠在24至48小時內出現明顯的心肌炎和心包炎，而在14天後接種第二劑疫苗後，心臟損傷的情況更嚴重，出現炎症細胞浸潤、細胞死亡、心包鈣化等病變，也會導致小鼠的血清肌鈣蛋白水平上升。另一方面，接受標準肌肉注射的小鼠心臟，就沒有這種變化。因此，團隊相信，意外靜脈注射mRNA疫苗有機會導致心肌炎和心包炎。

為減低意外靜脈注射的機會，團隊建議採用傳統的肌肉注射方式，即是注射前先短暫抽吸注射器，以排除有血液吸入，確保針頭沒有意外置於靜脈中。另一個方法就是注射大腿肌肉外側而非手臂，但這個方式頗為不便。

團隊又指，這是第一項活體研究證明，如果有足夠的劑量進入血液循環系統，mRNA疫苗就會引起心臟炎症。他們強調，這種併發症非常罕見，市民不應因而避免接種疫苗。研究報告已於本月18日刊登於《臨床感染疾病》醫學期刊，研究由李璨博士、張錦霞博士及袁國勇教授帶領。