政Whats噏：岑敖暉自爆曾放「手足」飛機　「送車」屎橋用唔到

因參與去年民主派「35+」初選、涉違《港區國安法》被還押嘅荃灣前區議員岑敖暉(Lester)，喺5月因去年6.4非法集結案被判囚6個月，料月底就會服刑完畢繼續還押。佢嘅Facebook專頁今(22日)上傳其上月所寫親筆信，提到自己一直都唔敢對「送車」好大期望，其中一個原因係於心有愧喎，原來係因為佢曾經放飛機冇出現「送車」啊。

Lester話以前只做過幾次「送車師」，有一次更諗咗條「屎橋」，打算畀車內嘅朋友笑下，之但係佢竟然放咗飛機。佢又話唔敢對「送車」有好大期望，另一原因係佢哋嘅案件已受公眾好高關注度，覺得應該要叫人送其他「手足」車先，仲有個原因就係警方一直「超大陣仗」，認為「送到車」機會好低。

成日畀人「送車」嘅Lester仲回憶話，上月載住佢嘅囚車離開駛出法院外後，喺紅綠燈位停落嚟，當時有3位「送車師」舉着手機燈走到天橋底，其中一位女生喊話，但大喊咗兩句說話，又猶豫一下、停頓一陣，然後好似要「鼓起勇氣」、「硬著頭皮」般再喊兩句。Lester不禁猜測，呢個女仔可能都懷疑緊自己究竟喺度做緊乜，或者係咪真係有人聽到。