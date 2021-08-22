羅彰南稱受恐嚇退選律師會理事　業界質疑或藉此影響選情

香港律師會將於本周二(24日)改選部分理事，「開明派」其中一位候選人羅彰南(Jonathan Ross)日前指為了個人及家人安全，決定退選有指他收到與他退出選舉有關的恐嚇。有業界人士認為，有人明知律師會選舉沒有退選機制，卻單方面宣布退選，令人懷疑希望影響藉此影響選情。

據業界人士透露，律師會理事會選舉在即，有人在明知律師會選舉沒有退選機制的情況下，仍單方面高調發表聲明，稱因被恐嚇而退選，令人懷疑是否藉此手段影響本周的律師會改選選情。

業界人士又指出另一個疑點，雖然當事人聲稱被恐嚇，最初卻沒有自行報警，相反於其後律師會表示已經就事件報案，當事人才到警署錄取口供。而據了解，警察只將案件列作「求警調查」，目前未有具體證據證明有刑事成分，但港島總區重案組會跟進調查。

羅彰南昨日(21日)指，為了個人及家人安全，決定退選。律師會會長彭韻僖回應指，羅彰南表示收到與他退出選舉有關的恐嚇，有消息指收到的是太空卡打出的電話恐嚇，律師會已報警，稍後到中區警署。羅彰南亦已報案，暫列作求警協助，由港島總區重案組跟進。羅彰南發出新聞公告宣布退選，並指出退選與近日媒體公開的指控無關。

早前有消息指，羅彰南2018年以律師會訪京團身份訪問最高人民法院時，曾與時任最高法院副院長江必新私底下提及一宗內地案件，希望江可關心有關羅彰南本人利益的內地案件。羅彰南其後承認當年有與江必新商討私人事務，但只是提出一般性問題，並無意圖請江牽涉在內或換取任何利益，亦無向江提供案件資訊、地點等。他又說，由於事件並不牽涉任何不當行為，亦不是秘密，律師會同樣已得悉事件。