馬家健冤案判刑書隔兩年始上載　司法機構：就人為失誤致歉

律政司無視法庭評語，令現年25歲的無辜青年馬家健，因被控企圖販毒罪成判囚23年，入獄5年後早前獲上訴得直；疑游說其認罪的「師爺」陳強利及處理認罪的大律師張曉惠上周被控串謀妨礙司法公正罪。司法機構日前才首度上載2019年的高院判刑理由書，披露當時警方已調查馬家健的前法律團隊涉嫌妨礙司法公正。司法機構就事件表示歉意，稱由於相關支援人員的人為失誤，未有按時將判刑理由書上載至司法機構網站。

按照法庭慣例，裁決本身不一定有書面判詞，判刑理據大多會上載到司法機構網站。司法機構回覆查詢時表示，區域法院及以上級別法院一般以書面形式頒發判刑理由書，並在短時間內上載至司法機構網站，但由於相關支援人員人為失誤，未有按時上載該判刑理由書，得悉遺漏後已即時上載。司法機構就事件表示歉意，強調會嚴肅處理事件，訓示有關支援人員，亦會認真檢視相關程序，避免再有同類情況。

該判詞由原審法官陳慶偉於2019年9月13日頒下，判詞透露馬家健2019年4月被陪審團裁定企圖販毒罪成後，曾錄取一般用作指證他人的「無損權益口供」（non-prejudicial statement），惟控方未有依賴有關口供指證販毒案中其他疑犯，故口供在案中無實際用途，無助他減刑。陳官當時在判刑理由指出，警方仍在調查馬的前法律代表涉妨礙司法公正，但因為調查與毒品案某程度上無直接關係，故繼續判刑。