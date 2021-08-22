政Whats噏：劏房問題未解決　梁美芬批政府官僚拖慢房屋發展

梁美芬(右)同劏房兒童一齊繪畫。(陳嘉順攝)

唔少基層家庭未能輪候上樓，需要租住租金昂貴、環境惡劣嘅劏房，小朋友成長必定大受影響。有團體今日(22日)就舉辦首個關愛社區文化活動，關愛劏房戶行動，畀一班居住喺劏房嘅小朋友透過畫畫表達對未來嘅願景。對於劏房問題遲遲未能解決，該團體「凝聚民心」召集人、經民聯議員梁美芬(Priscilla)就批評政府思維及官僚，拖慢咗解決房屋問題嘅進展，建議政府以重建舊屋邨等短期策略紓緩房屋問題。

Priscilla聯同社群藝術大師林旭輝，及關愛社區人士舉辦主題為「追夢香港、畫出新天地」，召集一群大約30名居住喺劏房嘅兒童，畀佢哋繪畫出自己夢想，衝出劏房，同時希望推動政府告別籠屋及劏房。而林旭輝會負責教導佢哋繪畫技巧，收集畫作後，會製成一幅大型壁畫，並喺本月29號展出。

佢喺活動中仲以自己為例子，勉勵一班小朋友，話自己兒時都係住喺板間房，房間大約150呎，但就有1家6口居住。佢長大後希望成為一位律師，雖然環境擠迫，學習環境唔理想，但都冇放棄過，最終願望成真，希望佢哋都用自己努力，實現夢想。

一直關注房屋供應同劏房問題嘅Priscilla話，其實政府應充分善用土地空間，經民聯過去已就房屋政策提出建議，包括重建本港20多條舊屋邨。佢話喺重建舊屋邨時，可增加樓層20多層，便可大幅增加房屋供應讓更多居民入住；同時亦可以分階段重建，減低對原區居民影響。