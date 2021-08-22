周日灣仔會展電腦節人流遜預期　銷情「有人歡喜有人愁」

一連四日的香港電腦通訊節踏入周日的黃金檔期。東網記者在今午（22日）約2時到灣仔會展場地視察，發現初時入場的人流不算多，展商間的通道偶有空間，但人流隨着時間增多，亦有不少市民停步仔細研究產品，令通道變得水洩不通。銷情方面則「有人歡喜有人愁」，有展商指銷情較預期遜色，但另一展商則認為生意不俗。

售賣電腦及手提電話配件的展商賴先生指，雖然假日的人流有改善，但仍較上屆少兩成人流。他指因入場人數減少，生意較上年亦少了一成。賴認為，市民的第一輪消費券已「用得七七八八」，令8月尾的展商未能完全受惠。他指原來目標在展期做到70至80萬生意，亦已將商品減價二至三成，期望能挽回仍與預期相差四成的生意額。

另一展商負責人蔡先生則認為，周日人流不俗，多了「家庭客」在午膳後到場，整體人流與上屆相差不大。他指，受惠消費券的政策以及主辦機構與展商的優惠帶動下，令客人較有動力購物，尤其數百元內的產品。但他表示受到疫情等因素影響，不敢訂立目標銷售額，只能盡量提供更多優惠及支付方法，吸引市民消費。

有市民指主要來更換已壞的電腦產品。區生稱使用中的藍牙耳機剛好壞了，並在展場中花了88元購買新的耳機。他表示預算了約1,500港元，打算更換家中已耗損的電線及其他電腦配件。雖然他指會場內的電腦優惠不算太吸引，較場外僅平約200至300港元，但他指仍會與家人在展商購買新電腦。

陪同朋友逛展覽的李先生表示，今天主要來嘗試VR遊戲，他指家裏的電腦設備正常，沒有更換的需要，故沒打算在會場消費。