羅彰南訪京問私人案件　蘇紹聰指根本不應在公務訪問中提出

蘇紹聰指出原則上理事不應在公事的訪京團上處理私人問題。

因受恐嚇而退出律師會理事會改選的羅彰南，被指於2018年以律師會訪京團身份訪問最高人民法院時，曾與時任最高法院副院長江必新私底下提及一宗內地案件，律師會前會長蘇紹聰指出，原則上理事不應再公事的訪京團上處理私人問題。至於律師會理事林洋鋐的公司曾收受民間人權陣線(民陣)資金參與義務律師團，蘇則認為律師若收取費用卻擔當義務律師，應該解釋清楚資金來源。

蘇指出，在新冠肺炎疫情前律師會每年都會出訪北京，但由於訪問乃代表整個律師會的其他會員，在原則上不應處理自己的私人問題。蘇指律師會有常設委員會專門處理外界對會員的投訴，該委員會成員包括理事和非理事；若被投訴人為理事，委員會中的理事亦需要避席，以免出現利益衝突，故其他理事並不會知道羅彰南被投訴的過程。

對於林洋鋐的公司曾收受民陣資金參與義務律師團，而林曾多次公開支持示威者，組織「義務律師團隊」協助示威者逃避法律制裁，又承認幸好612基金及時發出資助，才捱過難關。被指有關行為或涉嫌違反律師專業操守，並促請當局徹查民陣資金去向。蘇表示，若律師對受助人聲稱不會收費，但事實上背後得到另一組織的資助，則需要解釋清楚當中的資金來源，亦不會損害受助人的利益。

另外，律師會理事會將於本周二（24日）進行改選，連日來社會上有不少聲音認為律師會愈來愈政治化。蘇表示，社會均非常關注律師會的選舉，但他認為不應只覺得政府的言論令律師會變得政治化，強調不論政治立場，任何一場選舉都應該保持公平、公正，不應受到違規事件影響。