上月起錄52宗針後確診　專家指病毒演化或可躲避人體免疫機制

新冠肺炎疫情肆虐逾年，至今未有止息之勢，近日更出現Delta等多個傳染力更強的變異病毒株，本港上月至今更錄得52宗針後確診的輸入個案，令人質疑港府即使大力催谷市民接種新冠疫苗，亦難阻疫情再爆發。以色列衞生部上月底公布，Delta變種病毒株肆虐時，已完成接種兩劑由美國及德國合作研發的輝瑞疫苗的市民，即本港提供、由內地及德國合作研發的復必泰疫苗，其保護力跌至39%，預防出現病徵的有效率亦僅剩40%。有專家指出，病毒會演化出可躲避人體免疫機制的能力，打針後亦可能染疫，認為港府應做好外防措施，否則不排除日後再出現更危險的變異病毒株。

新冠肺炎疫苗接種計劃出台將近6個月，港府不斷威迫利誘市民打針，包括要求部分行業員工若不打針，便要自費定期檢測。而截至昨晚（21日）8時，本港累計有390萬人已接種至少一劑疫苗，佔合資格人口約58%；當中約62%、即244.6萬人接種復必泰疫苗，其餘約146萬人則接種由內地研發的科興疫苗。

近期變異病毒株在全球廣泛傳播，即使完成接種疫苗，亦有可能染疫。東網統計本港上月起錄得的確診個案，發現有52宗個案已打兩針超過14日，大部分均是接種復必泰疫苗。此外，截至本月中旬，本港累計錄得294宗涉及N501Y變異病毒株的輸入個案；另有236宗涉及L452R變異病毒株，其中逾半、有134宗經基因排序後證實屬Delta病毒株。

事件引發外界關注復必泰疫苗的保護力。以色列衞生部資料顯示，今年1至4月該款疫苗的保護力達95%；及至6月中旬至7月中旬、即Delta變種病毒株漸成主流期間，保護力則大減至39%，而預防病徵的有效力亦只剩40%。

呼吸系統專科醫生梁子超指出，新冠病毒在不斷繁殖及傳播期間，會自行演化出「免疫逃逸」、即可躲避人體免疫機制的能力，意味着傳播力更強，市民打針後並非「一天光晒」。他續指，長者等高風險群組，即使打針後感染及致死的風險大減80%，仍有機會中招，認為港府應做好外防措施，避免病毒在本地大規模傳播並演化，形容目前情況是與病毒「賽跑」，爭取時間研發或調校疫苗配方等。