菲律賓指港府批准持認可疫苗接種證明菲傭　月底起可入境香港

新冠肺炎疫情影響全球，早前港府因應熔斷機制，禁止菲律賓及印尼航班來港，令不少等候外傭的家庭叫苦連天。菲律賓勞工部今日（22日）公布，香港政府同意由下周一(30日)起，讓持有當地政府認可新冠疫苗接種證明菲傭入境香港，估計涉約3,000人，而菲傭抵港後將於指定酒店接受隔離，費用由僱主承擔。香港勞工處則指，港府與菲律賓和印尼駐港總領事館，就確認當地接種疫苗紀錄的真確性的討論進展良好，可望本周達成共識後公布相關安排。

菲律賓勞工部今日宣布，在當地接種新冠疫苗的菲傭，可於下周出示當局簽發的疫苗接種證書後入境香港。勞工部指，港府已同意讓在菲律賓接種新冠疫苗的菲傭，從本月30日起在港工作，但必須出示菲律賓當局認可的疫苗接種證明書。該部門又指，約有3,000名準備赴港的菲傭受惠有關政策；菲傭將會在指定酒店接受隔離，費用由僱主承擔，港府正與合作的酒店進行協調。

香港勞工處指，因應環球疫情發展，政府計劃安排有關外傭集中於一至兩間酒店接受檢疫，以便有序來港，在確定安排後，政府會另行公布詳情。

外傭工會主席陳東風透露菲律賓領事館指，昨日(21日)收到香港勞工處通知，相信菲律賓政府已與港府達成共識，將會發出官方新聞稿，而當地估算涉及約3,000名菲傭，香港業界則估計約4,500至5,000人。

陳續指，業界對決定表示歡迎，能夠補充香港外傭人手，惟兩地安排上各自的問題會影響外傭到港時間，香港方面的集中管理檢疫酒店安排，難以消化大量外傭到港，變相拖慢進度；菲律賓方面的統一針卡，需要向當地衞生部作網上申請，但據其了解，現時已需輪候至今年11月。

香港僱傭代理協會主席張結民透露，印尼方面雖未有官方文件，但已有消息指當地政府亦已與港府達成共識，印尼外傭容許來港時間會與菲律賓相若。他估計港府仍未公布的原因，是由於尚未處理好檢疫酒店及航班安排。