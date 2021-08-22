據悉被撞孕婦情況嚴重胎盤安全　婦產科醫生指傷後48小時最重要

大埔今（22日）發生致命交通意外，釀成1死9傷慘劇，其中一名38歲、懷孕5個月的孕婦更一度被捲入車底，被救出時已陷昏迷，頭部受創，盆骨亦有骨折，其後送往沙田威爾斯親王醫院深切治療部留醫。據悉，該孕婦其後甦醒，但情況嚴重，胎盤目前安全。有婦產科醫生指出，胎兒目前太細，若胎盤出現收縮、出血或剝落等情況，將難保胎兒性命，估計傷後24至48小時最為重要，及後才可確定脫離危險。

婦產科醫生靳嘉仁指出，該孕婦盆骨有骨折情況，或會造成內出血，醫生或會為其輸血或生理鹽水，亦有可能處方藥物和注射強心針，以提升其血壓，來維持心臟等重要器官的功能。靳指，上述情況對胎盤而言十分危險，因孕婦若有內出血，子官會減少供血予胎兒，傷後24至48小時最為重要，期間胎盤一旦出現收縮、出血或剝落等情況，因胎兒目前太細，孩子有可能不保。

靳又提到，除上述情況，孕婦突然遭逢嚴重意外，心理健康或大受影響，壓力劇增，亦有可能導致早產。不過，胎兒生長至28周才具備獨立生存能力，若該孕婦4周後、即懷孕24周便要分娩，則屬「極早產」，嬰兒不但需要大量設備維生，亦有較大機會出現先天缺陷，包括肺部功能不完整等。他估計，孕婦可能要留院觀察8周，以確保胎兒平安。