的士意外月均逾330宗　首季投訴按年升16%

大埔廣福道今午(22日)發生致命交通意外，肇事的士司機涉嫌危駕被捕，令的士司機質素問題再廣受社會關注。今年首5個月，本港每月平均逾330宗交通意外與的士有關，而交通投訴組今年首季已接獲約1,300宗相關投訴，較去年同期升16%。有業界指，的士業人手青黃不接，而新冠疫情下收入銳減，有司機為求搏命賺錢，日踩十數小時，休息不足及體力稍遜情況下，令車禍風險大增。

運輸署數據顯示，今年首5個月，每月平均發生約2,300宗交通意外，當中約337宗涉及的士車輛，較去年同期微升7%。另據交通諮詢委員會交通投訴組季報顯示，今年首季的士服務接獲的投訴，按年升16%至1,301宗。其中342宗涉及司機駕駛行為不當、516宗與司機行為及工作表現有關，如舉止無禮和不守規矩、拒載、兜客等。其餘問題有濫收車資、不採用最直接可行的路線等，204宗投訴已轉交警方處理。

就坊間質疑肇事的士司機已年屆六旬，或涉及高齡問題，汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠不認同，指出事件或因駕駛態度不當，在雙白線路段向右抽頭超車時明顯超速，時速「肯定唔止五、六十(公里)」，導致煞掣不及直接撞向人群，但亦不排除不熟路的可能性。

不過，入行逾40年的杜燊棠不諱言，的士司機嚴重高齡之弊早已暴露。現時全港約20.2萬人持有的士駕駛執照，但僅約4萬人是活躍的士司機。當中逾半人已年過65歲，30多歲以下司機僅佔約5%。

香港的士商會主席黃保強解釋，年輕一輩寧願轉揸巴士，月薪穩定達2萬元之餘，更有強積金等福利；有人則傾向投身Uber，明知服務屬非法營運，但毋須承擔數以萬元之的士保險開支。

杜燊棠指，相比下，的士業近年搵食艱難，尤其是疫情衝擊下，每日開工8至9小時，扣除車租及石油氣開支，月入或僅得1.2萬至1.3萬元左右。年輕一輩無意入行，老司機則不時為求搏命賺錢，每周做足7天，甚至日做10至12小時，惡性循環下易休息不足，影響駕駛表現。