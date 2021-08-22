政Whats噏：鬥快去郵輪碼頭　麥美娟點解會贏？

麥美娟(左)同鄧家彪(右)用唔同交通工具，鬥快去到啟德郵輪碼頭。

觀塘海濱長廊係市民嘅休閒好去處，直望對面海500米就係啟德郵輪碼頭，不過除非識得「水上飄」，否則就要經陸路先去到碼頭。議員麥美娟(Alice)日前就聯同前議員鄧家彪，同其所屬工會嘅九龍東社區幹事劉學廉，一齊搭唔同嘅交通工具，鬥快由觀塘海濱前往郵輪碼頭。究竟最後誰勝誰負呢？

喺遊戲中，Alice抽中嘅交通工具係私家車，佢用咗大約10分鐘去到碼頭，但佢就覺得路程好迂迴喎，要繞一大段路，仲要喺遠處嘅停車場泊好車再行過嚟，如果有條隧道或者天橋可以連接海濱同碼頭就好喇！而鄧家彪搭巴士去碼頭就用咗接近30分鐘，因為等巴士都用咗7、8分鐘，仲發現原來架巴士係30分鐘一班，落車後亦要行一陣先到碼頭，佢就唔建議抱住子女嘅家長咁樣行過嚟喇！

搭船嘅劉學廉用咗30分鐘有多，首先要由海濱行去上船處，落船後又要行一段路先到郵輪碼頭嘅跑道公園。

搞呢場比賽，無非都係為咗Alice將會提出嘅私人草案，佢話現時嘅《保護海港條例》令政府在土地開發上舉步為艱，觀塘海濱一帶至啟德郵輪碼頭嘅發展都受到限制。佢將提出修例，設立中央海港範圍，開放其他海域進行工程喎。