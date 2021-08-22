涉便利店用偽鈔增值　警拘3人檢42張假大牛

警方日前偵破一宗偽鈔案，拘捕2男1女，年齡介乎21至36歲，並檢獲42張面值500元的懷疑偽製紙幣，涉及4組重複的鈔票編號。案件因疑犯於多間連鎖便利店增值電子支付工具，期間疑夾雜多張真假鈔票，令便利店職員未能即時發現假鈔，直至職員其後點算鈔票時才發現受騙，報警求助而揭發。

元朗警區於上周五(20日)接獲相關報案後，經深入調查後發現一名36歲姓譚本地男子曾於上周四(19日)在元朗及天水圍3間便利店以懷疑偽製紙幣增值電子支付工具，增值金額由3,000至5,000元不等。而在上周五，該名男子亦曾在上水兩間便利店，以同樣手法行使8張面值500元的懷疑偽製紙幣。警方於同日在天水圍一酒店拘捕該名男子、一名26歲姓冼本地男子和一名21歲姓呂本地女子，涉嫌行使偽製紙幣、管有偽製紙幣、盜竊、販毒及藏有攻擊性武器。

而在該名姓譚男子手持的紙袋中，警方檢獲18張面值500元的懷疑偽製紙幣、一支伸縮棍、3把刀及約40克懷疑「冰」毒，市值約2.3萬元。姓譚男子被暫控5項行使偽製紙幣罪、一項管有偽製紙幣罪、一項盜竊罪、一項販毒罪及一項藏有攻擊性武器罪，案件將於明日(23日)上午在屯門裁判法院提堂。至於另外兩名被捕人士則獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。但警方表示行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方又提醒，偽製紙幣紙質一般較真鈔平滑，而真鈔亦有多項防偽特徵，包括凹凸手感、右上角有動感光亮圖案及中間的開窗式金屬線，當鈔票輕微移動時，光亮圖案也會移動。而匪徒通常在交易頻繁的地方使用偽製紙幣，例如便利店或交通工具，並會夾雜真鈔使用，市民在找贖鈔票時要小心提防，仔細檢查防偽特徵。警方亦重申，假若市民收到懷疑偽製紙幣，切勿嘗試使用，應盡快向警方或銀行求助。根據香港法例第200章刑事罪行條例第99條，任何人製造、行駛或藏有偽鈔，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年，市民切勿以身試法。