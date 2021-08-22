涉及的士交通意外　數落馬洲6死車禍最嚴重　　

交通意外時有發生，當中涉及的士之嚴重車禍亦有不少，轟動一時的有2009年農曆年廿八的落馬洲車禍，一輛16噸貨車與的士迎頭相撞，包括司機在內之的士上6人當場死亡；2012年11月中旬發生的柴灣道車禍，一輛新巴先撞向兩架私家車，再撞到一輛的士，造成3死60傷，死者是的士司機和2名男乘客。

過往發生的多宗的士車禍中，以2009年1月23日農曆年廿八在新界落馬洲該宗最為嚴重，一架的士駛至青山公路洲頭段時，一輛反方向行駛的16噸貨車疑因左搖右擺並越過對面行車線，與的士迎頭相撞，再壓毀的士，然後推行約50米，的士撞及鐵欄剷上行人路掉頭停下，的士上6人當場死亡。

「長命斜」柴灣道車禍則發生於2012年11月19日，一名新巴司機行車期間突然昏迷，巴士沿斜路直衝，先鏟上路壆，掃毀路旁樹木，撞兩輛私家車，繼續衝至阿公岩道越過對面行車線，撞到一輛的士，繼而將其推至另一輛九巴，兩巴士夾擊的士後，再推的士剷上至鐵絲網前始停下，當時造成60人受傷，年齡由10個月大至90歲，而的士司機和2名男乘客送院後證實不治。

而近年，交通黑點沙田大涌橋路與沙角街交界2015年1月中旬發生嚴重車禍，1輛九巴與一輛的士相撞、波及一輛私家車和一輛專線小巴，意外中19人受傷，其中的士司機昏迷被夾車內，送院搶救後不治。